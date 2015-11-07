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Кришито: «В плей-офф хотел бы сыграть с «МЮ»

7 ноября 2015, 07:18
2

Защитник «Зенита» Доменико Кришито признался, что на Евро-2016 хотел бы сыграть со сборной России, а в плей-офф Лиги чемпионов – с «Манчестер Юнайтед».

– С удовольствием сыграю в составе сборной Италии с российской командой. Все-таки я выступаю здесь уже пять лет, прекрасно знаю многих местных футболистов. Это была бы очень интересная игра для меня.

– Перед стартом группового турнира Лиги чемпионов Андре Виллаш-Боаш заявил, что потолок «Зенита» с его нынешними составом – это выход в плей-офф Лиги Европы. Как отнеслись к этим словам?

– Для всех игроков «Зенита» с самого начала было понятно, что его слова – просто шутка. Возможно, Мистер сказал это в сердцах, но в любом случае не на полном серьезе. Все восприняли фразу про Лигу Европы именно как шутку. Тренер всегда ставил и ставит перед нами максимальные цели. Нас он настраивал только на выход в плей-офф Лиги чемпионов, чего мы и добились. Теперь хотим завершить групповой турнир с шестью победами. Для нас очень важно войти в историю таким достижением.

– С кем бы хотели сыграть в плей-офф? С итальянской командой?

– Нет, с итальянскими командами я точно не хочу встречаться. Они всегда очень хорошо готовы тактически, играют зачастую от соперника, умело закрываются. Так что это были бы особенно тяжeлые матчи. Вспомните, например, наши встречи с «Торино» в Лиге Европы в прошлом сезоне. Нам пришлось непросто, особенно в Турине. Честно говоря, мне бы хотелось сыграть с «Манчестер Юнайтед». Моя мечта – выйти на «Олд Траффорд».

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Кришито Доменико
Комментарии (2)
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Nurbek Taraz
1446877110
Но мю выйдет из группы с первого местам. Можете встретиться с челси или арсенал
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BAIv
1446879347
выйти на группу ЦСКА прикольно , с МЮ в 1/4 хитер Кришито
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