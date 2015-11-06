Марселино: «В Минске получился хороший футбольный вечер»

Главный тренер «Вильяреала« Марселино отметил силу «Динамо» после матча Лиги Европы в Минске.

«Мы понимали, что будем выступать против серьезного соперника. В еврокубках на выезде всегда сложно действовать. К тому же мы знали, что «Динамо» постарается наказать нас за малейшую оплошность. Так и вышло. Хорошо, что мы сумели переломить ход матча и вырвать важную победу. Рад, что удалось быстро сравнять счет.

Что касается прохладной погоды, то она никак не сказалась на нашей манере действий. В результате получился хороший футбольный вечер», – считает Марселино.

Напомним, матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Динамо» Мн – «Вильярреал» закончился со счетом 1:2.