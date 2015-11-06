Ари: «Борьба за вторую путевку еще не закончена»

Нападающий «Краснодара« Ари отметился голом в ворота ПАОКа в матче Лиги Европы. По его словам – это главное, к чему должен стремиться каждый форвард на поле.

«Рад, что сегодня мне удалось отличиться. Это главное для игрока атаки. Думаю, мы хорошо провели матч. До перерыва у нас были проблемы с организацией атак, однако именно в это время мы открыли счет. Во втором тайме действовали по результату. ПАОК большими силами пошел вперед, нам же требовалось лишь использовать свои шансы в контратаках.

Теперь всеми мыслями перемещаемся в чемпионат России. Через три дня у нас матч с ЦСКА, и в игре с лидером первенства нужно показать все свои лучшие качества. Что касается Лиги Европы, то и здесь борьба за вторую путевку еще не закончена. Но мы постараемся ее успешно завершить уже в ближайшем матче с дортмундской «Боруссией», – заявил Ари.

Напомним, матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – ПАОК закончился со счетом 2:1.