Витсель: «Мы творим историю»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился ощущениями от успешной игры команды на групповом этапе Лиги чемпионов. В текущем розыгрыше сине-бело-голубые одержали четыре победы из четырех возможных и с 12 очками занимают первую строчку в своей группе.

«Мы творим историю, что важно для каждого из нас – приятно быть ее частью. Радость усиливается еще и тем, что в прошлом сезоне мы вообще не смогли выйти из группы, а сейчас сделали это, установив сразу несколько клубных рекордов. В том числе по количеству очков, набранных после четырех игр.

Если посмотреть на таблицу в нашей группе, то может сложиться ощущение, что сейчас для нас все складывается очень легко. Но это только обманчивое чувство. Каждая игра дается «Зениту» очень непросто. Если же говорить о секрете нынешнего успеха, то, по-моему, он заключается в том, что мы стали опытнее. Это в первую очередь. Кроме того, состав команды сбалансирован, есть игроки топ-уровня.

В раздевалке после игры с «Лионом» все были очень счастливы. Не каждый год и не каждому удается набрать 12 очков после 4 игр. Думаю, сейчас никто не сможет сказать, что «Зенит» не заслужил выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Мы – единственная команда в нынешнем розыгрыше турнира, которая показала в 4 турах максимальный результат», – сказал Витсель.