«Краснодар» – ПАОК. Стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и ПАОК.

«Краснодар»: Дикань, Гранквист, Калешин, Сигурдссон, Торбинский, Ахмедов, Лаборде, Жоаозиньо, Каборе, Петров, Ари.

Запасные: Коченков, Страндберг, Мамаев, Газинский, Быстров, Вандерсон, Смолов.

ПАОК: Гликос, Р.Кошта, Малезас, Цавеллас, Скондрас, Циолис, Голаса, Мак, Сабо, Г.Родригес, Харисис.

Запасные: Чимирот, Олсен, Атанасиадис, Коровесис, Китсиу, Пелкас, Саввидис.