Тюкавин прокомментировал словесное противостояние с Денисовым

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал свое высказывание в адрес защитника «Спартака» Даниила Денисова о том, что игрок красно-белых плохо обороняется.
– Не думаю, что мои слова должны были так задеть. После моего удачного матча со «Спартаком», когда я забил хороший гол, сказал это во флеш-интервью. Не думаю, что это обидно.
– Но и по вам тоже будут проходиться. Как к этому относитесь?
– Нормально. Если про меня тоже кто-то что-то скажет – что я мешок, например, – я не обижусь. Нормальное явление.
Мне Марцел [Личка] это каждый день на тренировке говорит, я же не обижаюсь. Не расстраиваюсь.
- После игры 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2), Тюкавин, сравнявший счет на 90+4-й минуте, ответил на вопрос, осознанно ли он пошел в зону, где находился Денисов, в эпизоде со этим голом: «Был еще момент, когда я вываливался с фланга Денисова, зная его игру в обороне, то, что он не так хорошо обороняется. Первый момент – угловой заработал, во втором получалось обыграть его. Да, шел осознанно».
- После встречи команд в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России, которая закончилась победой красно‑белых со счетом 3:2, Денисов ответил: «Он сказал это на всю страну. Нужно отвечать за свои слова. Если сказал – покажи на поле. Кто сегодня плохой защитник?»