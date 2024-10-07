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    • Тюкавин прокомментировал словесное противостояние с Денисовым

    Тюкавин прокомментировал словесное противостояние с Денисовым

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал свое высказывание в адрес защитника «Спартака» Даниила Денисова о том, что игрок красно-белых плохо обороняется.

    – Не думаю, что мои слова должны были так задеть. После моего удачного матча со «Спартаком», когда я забил хороший гол, сказал это во флеш-интервью. Не думаю, что это обидно.

    – Но и по вам тоже будут проходиться. Как к этому относитесь?

    – Нормально. Если про меня тоже кто-то что-то скажет – что я мешок, например, – я не обижусь. Нормальное явление.

    Мне Марцел [Личка] это каждый день на тренировке говорит, я же не обижаюсь. Не расстраиваюсь.

    • После игры 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2), Тюкавин, сравнявший счет на 90+4-й минуте, ответил на вопрос, осознанно ли он пошел в зону, где находился Денисов, в эпизоде со этим голом: «Был еще момент, когда я вываливался с фланга Денисова, зная его игру в обороне, то, что он не так хорошо обороняется. Первый момент – угловой заработал, во втором получалось обыграть его. Да, шел осознанно».
    • После встречи команд в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России, которая закончилась победой красно‑белых со счетом 3:2, Денисов ответил: «Он сказал это на всю страну. Нужно отвечать за свои слова. Если сказал – покажи на поле. Кто сегодня плохой защитник?»

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    Источник: телеграм-канал «ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ»

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    Комментарии (7)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1728297558
    Оборона у хряков конечно же дырища. Да и сам клубик глухой середняк. Гыгыгы
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    alefreddy
    1728298926
    Тюкавин так не с чем пирог
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    Питерский князь
    1728299352
    Админ, тот что напечатал заголовок, ты случайно не работаешь телемуфлером наших новостей? :)))
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    AtticusFinch
    1728301455
    Пропустили 2 мяча и думает, что это классная защита)
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    Arvlad
    1728310189
    Ни Даниил Денисов, ни Руслан Литвинов, ни Рома Зобнин, не являются защитниками, как таковыми..., они - полузащитники, и играют в защите по потребности команды, из-за переизбытка таковых, так что, естественно, что защитные функции даются им хуже...
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