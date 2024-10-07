Тюкавин прокомментировал словесное противостояние с Денисовым

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал свое высказывание в адрес защитника «Спартака» Даниила Денисова о том, что игрок красно-белых плохо обороняется.

– Не думаю, что мои слова должны были так задеть. После моего удачного матча со «Спартаком», когда я забил хороший гол, сказал это во флеш-интервью. Не думаю, что это обидно.

– Но и по вам тоже будут проходиться. Как к этому относитесь?

– Нормально. Если про меня тоже кто-то что-то скажет – что я мешок, например, – я не обижусь. Нормальное явление.

Мне Марцел [Личка] это каждый день на тренировке говорит, я же не обижаюсь. Не расстраиваюсь.