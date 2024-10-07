Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Рабинер назвал трех претендентов на титул РПЛ

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил турнирную таблицу РПЛ после 11-го тура.

    «Верхняя шестерка разбилась на две четкие тройки. В одном очке друг от друга – «Краснодар», «Локомотив» и чуть ниже «Зенит», такая же ситуация – у ЦСКА, «Динамо» и «Спартака». А между третьим и четвертым – шесть очков. Между первым и четвертым – семь, а «Спартак» отстает от лидеров на восемь.

    Интересно, окончательная ли это диспозиция, или кто-то из первой и второй тройки еще поменяются местами. Это пока неясно, а уверен лишь в одном – чемпион будет из нынешней топ-3», – написал Рабинер.

    • Чемпионат возобновится 18 октября.
    • Последние 6 сезонов выиграл «Зенит».
    • Петербуржцы в мае отпразднуют 100-летие.

    Новости по теме
    Канчельскис раскритиковал клуб РПЛ: «Зачем в начале сезона увольнять тренера?» 1
    136-я сборная мира готова сыграть с Россией 3
    Глушаков: «Я сейчас прижат к стенке» 3
    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:23
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DOCTOR PENALTY
    1728305469
    Всё идёт по плану. Всем давно известно кто будет чемпионом. Но торг уместен.
    Ответить
    Ziklop
    1728305767
    грамотно, в таблицу посмотрел и нам рассказал!!
    Ответить
    The only one
    1728306049
    Заканчиваем чемпионат. И следующий начинаем весна- осень. Все будут довольны.
    Ответить
    Цугундeр
    1728309041
    Опять Ребби .неру на розовую карточку забыли капнуть... Унывает бедолага.
    Ответить
    raritet
    1728310002
    Хорошо что еще шансы Зениту оставил на чемпионство. Рабинер , он такой- все видит сквозь века. А у меня предчувствие , что вскоре подтянется и Спартачок к этому трио.
    Ответить
    ss21
    1728320973
    У Локо и Краснодара короткая скамейка. У Зенита нет тренера. Посмотрим что сильнее порядок или класс.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+