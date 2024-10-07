Рабинер назвал трех претендентов на титул РПЛ

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил турнирную таблицу РПЛ после 11-го тура.

«Верхняя шестерка разбилась на две четкие тройки. В одном очке друг от друга – «Краснодар», «Локомотив» и чуть ниже «Зенит», такая же ситуация – у ЦСКА, «Динамо» и «Спартака». А между третьим и четвертым – шесть очков. Между первым и четвертым – семь, а «Спартак» отстает от лидеров на восемь.

Интересно, окончательная ли это диспозиция, или кто-то из первой и второй тройки еще поменяются местами. Это пока неясно, а уверен лишь в одном – чемпион будет из нынешней топ-3», – написал Рабинер.