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    • Президент РПЛ прокомментировал кричалку «Зенит» – позор российского футбола»

    Президент РПЛ прокомментировал кричалку «Зенит» – позор российского футбола»

    Александр Алаев, президент РПЛ, высказался об оскорбительной кричалке в адрес «Зенита».

    • Фанаты других клубов регулярно скандируют на матчах чемпионата России: «Зенит» – позор российского футбола».

    – Ваше мнение о распространившейся кричалке «Зенит» – позор российского футбола»?

    – Болельщики имеют право выражать свои эмоции. Абсолютно спокойно отношусь. Не ругаются матом – и слава богу. Но чем больше мы будем обращать на это внимание, тем дольше это будет продолжаться.

    КДК работает в соответствии со своими регламентирующими документами, за оскорбительные кричалки штрафуют. Я больше слежу за футболом. А в нем «Зенит» – лидер российского футбола.

    • «Зенит» идет в РПЛ 3-м.
    • Команда выиграла 6 сезонов РПЛ подряд.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:03
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    Комментарии (36)
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    АЛЕКС 58
    1728306620
    С мнением болельщиков не поспоришь,этот позор никогда уже не смыть
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    Павелий
    1728306669
    Да, всё верно: «Зенит» – лидер российского футбола по разбазариванию ГОСУДАРСТВЕННЫХ денег, админресурсу, скупке россиян в других командах, завлечению на стадион бюджетников и т.п.
    Ответить
    Хулиганин
    1728309878
    Вроде пытался остаться нейтральным, но под конец не удержался, лизнул.
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    Гор--google
    1728310579
    Черти болотные,в.ы е б.к.и.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1728314015
    Явно хреново ты смотришь за футболом))
    Ответить
    subbotaspartak
    1728314071
    Там город, вид спорта не кричат? Так почему на свой счёт принимают, наверное не зря принимают...
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1728314210
    Да это обдолбанные вафлёры, почитатели хряков. В их узком мозгу укладываются только матерные кричалки. Эти меньшИнства и футбол то не смотрят. Гыгыгы
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    ЯНикПоменял
    1728317280
    Ну и где пресловутый фан айди?
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    Спартач80
    1728318295
    Зенит - позор российского футбола!
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    Спартач80
    1728318527
    тиматя пыжится, всех клонов пустил в ход, плюсики ставить, педикулёзной ублюдне =)))
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