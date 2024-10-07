Президент РПЛ прокомментировал кричалку «Зенит» – позор российского футбола»

Александр Алаев, президент РПЛ, высказался об оскорбительной кричалке в адрес «Зенита».

Фанаты других клубов регулярно скандируют на матчах чемпионата России: «Зенит» – позор российского футбола».

– Ваше мнение о распространившейся кричалке «Зенит» – позор российского футбола»?

– Болельщики имеют право выражать свои эмоции. Абсолютно спокойно отношусь. Не ругаются матом – и слава богу. Но чем больше мы будем обращать на это внимание, тем дольше это будет продолжаться.

КДК работает в соответствии со своими регламентирующими документами, за оскорбительные кричалки штрафуют. Я больше слежу за футболом. А в нем «Зенит» – лидер российского футбола.