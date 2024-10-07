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    • Тамерлан Мусаев сообщил, какая футбольная мелодия стоит у него на будильнике

    Тамерлан Мусаев сообщил, какая футбольная мелодия стоит у него на будильнике

    Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев раскрыл мелодию, которая его будит.

    – У меня на будильнике стоит гимн Лиги чемпионов, поэтому, конечно, хотелось бы принять участие в турнире.

    – Почему именно гимн Лиги чемпионов?

    – Окружай себя тем, что тебя вдохновляет. Думаю, что в этом сезоне будут смотреть на то, как зайдет новый формат, а потом, возможно, вернут старый.

    Посмотрим в конце сезона, зашел или нет. Для меня пока прикольно, любой матч смотрю.

    • 23-летний Мусаев – воспитанник ЦСКА.
    • Игрок стоит 3 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Тамерлана 11 матчей, 5 голов, 1 ассист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Какой гимн? Паровозный гудок "кукушки" мелодичнее и длиннее по числу музыкальных тактов.
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