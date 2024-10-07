Тамерлан Мусаев сообщил, какая футбольная мелодия стоит у него на будильнике

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев раскрыл мелодию, которая его будит.

– У меня на будильнике стоит гимн Лиги чемпионов, поэтому, конечно, хотелось бы принять участие в турнире.

– Почему именно гимн Лиги чемпионов?

– Окружай себя тем, что тебя вдохновляет. Думаю, что в этом сезоне будут смотреть на то, как зайдет новый формат, а потом, возможно, вернут старый.

Посмотрим в конце сезона, зашел или нет. Для меня пока прикольно, любой матч смотрю.