Тамерлан Мусаев сообщил, какая футбольная мелодия стоит у него на будильнике

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев раскрыл мелодию, которая его будит.
– У меня на будильнике стоит гимн Лиги чемпионов, поэтому, конечно, хотелось бы принять участие в турнире.
– Почему именно гимн Лиги чемпионов?
– Окружай себя тем, что тебя вдохновляет. Думаю, что в этом сезоне будут смотреть на то, как зайдет новый формат, а потом, возможно, вернут старый.
Посмотрим в конце сезона, зашел или нет. Для меня пока прикольно, любой матч смотрю.
- 23-летний Мусаев – воспитанник ЦСКА.
- Игрок стоит 3 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у Тамерлана 11 матчей, 5 голов, 1 ассист.