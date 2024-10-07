Пять футболистов сборной России покинули сбор в Новогорске

Сборная России отправила пять футболистов со сбора в Новогорске.

«Футболисты не смогут тренироваться по медицинским причинам.

Александр Максименко прибыл в расположение сборной с травмой, которая не позволит принять участие в тренировках. Вратарь вернулся в клуб для прохождения лечения. Андрей Лунeв из-за перегрузочного состояния направлен в «Динамо» для полноценного восстановления.

Константин Тюкавин и Иван Обляков пропустят сбор из-за ОРВИ.

У Руслана Литвинова после проведенного дополнительного обследования выявлено микроповреждение. Футболист «Спартака» отправлен в клуб для прохождения лечения», – написала пресс-служба.