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    • Пять футболистов сборной России покинули сбор в Новогорске

    Пять футболистов сборной России покинули сбор в Новогорске

    Сборная России отправила пять футболистов со сбора в Новогорске.

    «Футболисты не смогут тренироваться по медицинским причинам.

    Александр Максименко прибыл в расположение сборной с травмой, которая не позволит принять участие в тренировках. Вратарь вернулся в клуб для прохождения лечения. Андрей Лунeв из-за перегрузочного состояния направлен в «Динамо» для полноценного восстановления.

    Константин Тюкавин и Иван Обляков пропустят сбор из-за ОРВИ.

    У Руслана Литвинова после проведенного дополнительного обследования выявлено микроповреждение. Футболист «Спартака» отправлен в клуб для прохождения лечения», – написала пресс-служба.

    • Сборная будет в Новогорске только тренироваться – соперника не нашли.
    • Последний раз команда играла в сентябре – победила на выезде Вьетнам.
    • Россия отстранена от официальных матчей с 2022 года.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Комментарии (24)
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    Cleaner
    1728306827
    А нафига Максименко с травмой на сборы приехал? Ради понтов. Типа я за сборную готов и на костылях бегать?...(((
    Ответить
    oyabun
    1728307074
    Никому не нужный сбор 2 недели, а потом клубы будут играть через 2 дня на 3-й вместе с кубковыми встречами. И кому это надо?
    Ответить
    Цугундeр
    1728308828
    Ну , и Кафаныча гоните. что там за пикник для него без подчинённых.(
    Ответить
    NewLife
    1728309408
    Напомнило, как в медкабинете школы температуру на градусник набивали, чтобы медсестра освободила от уроков))))
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    alefreddy
    1728309507
    бесполезная трата времени да и соперники не горят желанием играть
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    ЮНик
    1728309903
    Лучше бы это бабло вместо абсолютной бессмыслицы больным детям на лечение, которым собирают по телеящику! Нельзя здесь материться, да и мат уже надо новый
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    Oleg-Gazza
    1728310588
    Зачем этот цирк?
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    Spartak_forv@
    1728311771
    Перегрузочное состояние-это серьезно.Виллиан Жозе два месяца выбирался
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    subbotaspartak
    1728313895
    У тренеров шанс был по полной своих восстановить... или поднять... в общем с пользой для всех
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    Интерес
    1728317136
    Вот,блин,невезуха? Что делать,шеф?!
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