Пять футболистов сборной России покинули сбор в Новогорске

Сборная России отправила пять футболистов со сбора в Новогорске.
«Футболисты не смогут тренироваться по медицинским причинам.
Александр Максименко прибыл в расположение сборной с травмой, которая не позволит принять участие в тренировках. Вратарь вернулся в клуб для прохождения лечения. Андрей Лунeв из-за перегрузочного состояния направлен в «Динамо» для полноценного восстановления.
Константин Тюкавин и Иван Обляков пропустят сбор из-за ОРВИ.
У Руслана Литвинова после проведенного дополнительного обследования выявлено микроповреждение. Футболист «Спартака» отправлен в клуб для прохождения лечения», – написала пресс-служба.
- Сборная будет в Новогорске только тренироваться – соперника не нашли.
- Последний раз команда играла в сентябре – победила на выезде Вьетнам.
- Россия отстранена от официальных матчей с 2022 года.