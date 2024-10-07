Слишкович обратился к болельщикам «Оренбурга»

Новый главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович призвал болельщиков поддержать команду.

«Оренбуржцы! Вот я приехал. Но я один не могу ничего – нам будет нужна ваша помощь. Ваша помощь очень важна ребятам на поле, чтобы успели остаться и спасти этот сезон. Увидимся скоро», – сказал Слишкович.