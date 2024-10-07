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    Слишкович обратился к болельщикам «Оренбурга»

    Новый главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович призвал болельщиков поддержать команду.

    «Оренбуржцы! Вот я приехал. Но я один не могу ничего – нам будет нужна ваша помощь. Ваша помощь очень важна ребятам на поле, чтобы успели остаться и спасти этот сезон. Увидимся скоро», – сказал Слишкович.

    • 41-летний Слишкович ранее работал в «Спартаке», откуда ушел по окончании прошлого сезона. Он был помощником Гильермо Абаскаля, а после увольнения испанца в апреле этого года стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых.
    • «Оренбург» занимает 15-е место в РПЛ с 7 очками.
    • У команды продолжается 15-матчевая безвыигрышная серия во всех турнирах.

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    Источник: телеграм-канал ФК «Оренбург»

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    ..и закончил,отключив микрофон : "Е..."Спартак" !".
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