Слишкович обратился к болельщикам «Оренбурга»

Новый главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович призвал болельщиков поддержать команду.
«Оренбуржцы! Вот я приехал. Но я один не могу ничего – нам будет нужна ваша помощь. Ваша помощь очень важна ребятам на поле, чтобы успели остаться и спасти этот сезон. Увидимся скоро», – сказал Слишкович.
- 41-летний Слишкович ранее работал в «Спартаке», откуда ушел по окончании прошлого сезона. Он был помощником Гильермо Абаскаля, а после увольнения испанца в апреле этого года стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых.
- «Оренбург» занимает 15-е место в РПЛ с 7 очками.
- У команды продолжается 15-матчевая безвыигрышная серия во всех турнирах.