Турецкую девушку-судью дисквалифицировали за секс с 61-летним инспектором

Турецкая девушка-судья Элифа Караарслан пожизненно дисквалифицирована. Причина – секс с 61-летним инспектором, который должен был оценить работу девушки во время матча.

Половой акт Элифы и инспектора был снят на видео самой девушкой и опубликован в интернете. Его рассмотрели члены турецкого КДК в количестве семи человек и постановили, что Караарслан нужно пожизненно дисквалифицировать.

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Инспектор по поводу скандала заявил, что «романтические отношения с судьями не запрещены». Сама Элифа пыталась снять с себя вину, сказав, что на опубликованном видео не она, а другая женщина.

61-летний инспектор также пожизненно отстранен от футбола.