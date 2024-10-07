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    • Турецкую девушку-судью дисквалифицировали за секс с 61-летним инспектором

    Турецкую девушку-судью дисквалифицировали за секс с 61-летним инспектором

    Турецкая девушка-судья Элифа Караарслан пожизненно дисквалифицирована. Причина – секс с 61-летним инспектором, который должен был оценить работу девушки во время матча.

    Половой акт Элифы и инспектора был снят на видео самой девушкой и опубликован в интернете. Его рассмотрели члены турецкого КДК в количестве семи человек и постановили, что Караарслан нужно пожизненно дисквалифицировать.

    Коллаж телеграм-канала «Первый спорт»

    Инспектор по поводу скандала заявил, что «романтические отношения с судьями не запрещены». Сама Элифа пыталась снять с себя вину, сказав, что на опубликованном видео не она, а другая женщина.

    61-летний инспектор также пожизненно отстранен от футбола.

    • Апелляция Караарслан по делу отклонена.

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    Источник: Bursada Bugun

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    Сегодня, 15:14
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    Комментарии (52)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    MazaiNN
    1728306428
    Тут ниже в комментах земляк предложил эту бабу к нам пригласить. Поддерживаю. И инспектора тоже зовите. Чтоб Карась не ,,дремал,,...
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    Cleaner
    1728307243
    И поделом! Какая разница, кто опубликовал. Если у тебя хватило ума такое снять, то наказание вполне заслуженное. За ТУПОСТЬ!
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    Красногорск_Фан
    1728308055
    Как там. Все профессии нужны, все профессии важны )))) бомбардир в кои то веки запостил симпотичную девушку которая любит футбол. А зачет за матч дедуля то ей в итоге поставил или только вставил и поматросил?
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    Янвapь 69
    1728308960
    Хорошо пошла ...
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    Цугундeр
    1728309429
    )) А дедушка отскочил. Наверное в палестины пошлют...
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    NewLife
    1728309538
    "Караарслан нужно пожизненно дисквалифицировать." ..... и назначить секретарем КДК))))
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    raritet
    1728309769
    А я уж подумал, что это ВАР так хорошо работает в Турции. А оказывается все просто : девушка набирает лайки. Но с другой стороны , а что еще делать девушке- судье в Турции? Не работать же ей посудомойкой в ресторане с утра до ночи.
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    NewLife
    1728309896
    Для местных высоконравственных неучей из питерских болот: "Османский султанат был упразднен, 29 октября 1923 года Турция провозглашена республикой, светским государством."
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    Кривая да нелёгкая
    1728311998
    Бабы дуры
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    Spartak_forv@
    1728313783
    Ни стыда,ни совести,ни ссылки
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