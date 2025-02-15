«Спартак» готов еще раз побить трансферный рекорд ради Жедсона Фернандеша

«Спартак» определился с размером предложения по полузащитнику «Бешикташа» Жедсону Фернандешу.

Московский клуб готов заплатить за него 25 миллионов евро.

Если сделка состоится, то «Спартак» во второй раз за текущую зиму обновит собственный трансферный рекорд.

Ранее они заплатили около 20 миллионов АЕКу за Ливая Гарсию.