«Спартак» готов еще раз побить трансферный рекорд ради Жедсона Фернандеша

«Спартак» определился с размером предложения по полузащитнику «Бешикташа» Жедсону Фернандешу.
Московский клуб готов заплатить за него 25 миллионов евро.
Если сделка состоится, то «Спартак» во второй раз за текущую зиму обновит собственный трансферный рекорд.
Ранее они заплатили около 20 миллионов АЕКу за Ливая Гарсию.
- 26-летний Фернандеш в «Бешикташе» с 2022 года.
- Его статистика: 114 матчей, 14 голов, 15 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 17 млн евро.
- Хавбеком ранее интересовался «Зенит».