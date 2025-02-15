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  • «Спартак» готов еще раз побить трансферный рекорд ради Жедсона Фернандеша

«Спартак» готов еще раз побить трансферный рекорд ради Жедсона Фернандеша

«Спартак» определился с размером предложения по полузащитнику «Бешикташа» Жедсону Фернандешу.

Московский клуб готов заплатить за него 25 миллионов евро.

Если сделка состоится, то «Спартак» во второй раз за текущую зиму обновит собственный трансферный рекорд.

Ранее они заплатили около 20 миллионов АЕКу за Ливая Гарсию.

  • 26-летний Фернандеш в «Бешикташе» с 2022 года.
  • Его статистика: 114 матчей, 14 голов, 15 ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 17 млн евро.
  • Хавбеком ранее интересовался «Зенит».

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Источник: Sports Digitale

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15.02.2025 01:11
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Комментарии (7)
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Борис34684
1739583331
На хрена козе баян.
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Кривая да нелёгкая
1739594441
Скупают из второразрядных чемпов кого попало, главное на слуху быть)
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oyabun
1739598874
Серьезная заявка. Вот только как на поле тасовать парней будут? Минимум по 2 человека на позицию.
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Foxitkuban
1739601491
Функционеры неплохо заработали этой зимой, на откатах
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zigbert
1739601989
Серьезное будет приобретение,если сделка состоится.
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SLADE2019
1739603481
Чистой воды (если эта информация правдивая) идиотизм. Какая то непонятная скрытая инвестиция в турецкий и греческий чемпионаты. Хотят показать всему миру, что у нас всей нормально? Тогда получается. А вот с футбольной точки зрения, не уверен. Тем не менее, очень хочу ошибиться и покаяться в этом.
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алдан2014
1739610620
А что этот Фернандес настолько хорош? Кто то в курсе?
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