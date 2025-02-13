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Аршавин назвал условие сохранения Мимовича в «Зените»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал аренду петербургским клубом у «Фенербахче» правого защитника Огнена Мимовича.

«Аренда – хороший вариант и для «Зенита», и для «Фенербахче», потому что он всe равно не мог за них играть. Для «Зенита» хорошо, что игроки, которые есть на этой позиции, восстановятся, и не будет перебора [иностранцев].

Но в целом всe будет от него зависеть. Если он сверкнет и будет выдавать классные матчи, возможно, его и оставят. Но в целом, если учесть, как сейчас выглядит Мантуан, вряд ли его этот игрок может вытеснить из состава», – сказал Аршавин.

  • Арендное соглашение 20-летнего Мимовича с «Зенитом» рассчитано до конца текущего сезона.
  • В январе «Фенербахче» купил футболиста у «Црвены Звезды» за 6,7 миллиона евро.
  • Ранее правый защитник «Зенита» Вячеслав Караваев выбыл до конца сезона из-за травмы.

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Источник: «Матч ТВ»

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13.02.2025 09:48
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Комментарии (1)
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VPERDIV SPARTAK
1739431739
За бесплатно пусть побудет, мало ли что! Ну и Требл не помешает парню в конце концов)
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