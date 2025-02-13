Аршавин назвал условие сохранения Мимовича в «Зените»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал аренду петербургским клубом у «Фенербахче» правого защитника Огнена Мимовича.
«Аренда – хороший вариант и для «Зенита», и для «Фенербахче», потому что он всe равно не мог за них играть. Для «Зенита» хорошо, что игроки, которые есть на этой позиции, восстановятся, и не будет перебора [иностранцев].
Но в целом всe будет от него зависеть. Если он сверкнет и будет выдавать классные матчи, возможно, его и оставят. Но в целом, если учесть, как сейчас выглядит Мантуан, вряд ли его этот игрок может вытеснить из состава», – сказал Аршавин.
- Арендное соглашение 20-летнего Мимовича с «Зенитом» рассчитано до конца текущего сезона.
- В январе «Фенербахче» купил футболиста у «Црвены Звезды» за 6,7 миллиона евро.
- Ранее правый защитник «Зенита» Вячеслав Караваев выбыл до конца сезона из-за травмы.