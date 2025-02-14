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  • «Краснодар» принял предложение по трансферу Сперцяна, но сам игрок отказался

«Краснодар» принял предложение по трансферу Сперцяна, но сам игрок отказался

Полузащитник Эдуард Сперцян был близок к уходу из «Краснодара» текущей зимой.

«Трабзонспор» предложил за игрока более 10 миллионов евро с учетом бонусов. Лидера РПЛ эти условия устроили.

Самого Сперцяна тоже убедили продолжить карьеру в Турции – ему предложили почти двукратное увеличение зарплаты.

В итоге сделку сорвали представители Федерации футбола Армении. Они предупредили хавбека о негативной реакции общественности на его трансфер в «Трабзонспор» из-за сложных армяно-турецких отношений.

  • В этом сезоне Сперцян забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 25 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

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Источник: Taka Gazete

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14.02.2025 18:49
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Комментарии (9)
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Skull_Boy
1739550265
Трясли 25, а тут уже и на 10 согласились
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Тинез Розоп
1739550608
Всё правильно. Это не нашим у французов батрачить…
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tushkanlz
1739557535
Ну, как армянский патриот, «ни разу не пожалевший, что выбрал Армению, а не Россию», Сперцян , конечно, должен понимать сложные армяно-турецкие отношения, ломающие карьеру звезде Армении..."очень жаль", конечно.
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нейтральныйкакникто
1739587454
А ещё говорят - Спорт вне политики.Меняются времена , меняются нравы
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SLADE2019
1739598553
Чистой воды фуфло. Какая общественность?
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Foxitkuban
1739602091
Чистая желтуха. Не согласился бы клуб отдать своего лидера, который стоит 20млн, за 10 млн. Курам на смех.
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темирхан
1739609201
зачем ему середняк турецкого футбола? и сперцяну нужно сидеть в Краснодаре, а если на повышение хочет, то только Зенит. в европе он будет играть так же, как сейчас играет Захарян. ну если он конечно быстро транзитом через европу, хочет уехать в америку.
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