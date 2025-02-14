«Краснодар» принял предложение по трансферу Сперцяна, но сам игрок отказался

Полузащитник Эдуард Сперцян был близок к уходу из «Краснодара» текущей зимой.
«Трабзонспор» предложил за игрока более 10 миллионов евро с учетом бонусов. Лидера РПЛ эти условия устроили.
Самого Сперцяна тоже убедили продолжить карьеру в Турции – ему предложили почти двукратное увеличение зарплаты.
В итоге сделку сорвали представители Федерации футбола Армении. Они предупредили хавбека о негативной реакции общественности на его трансфер в «Трабзонспор» из-за сложных армяно-турецких отношений.
- В этом сезоне Сперцян забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 25 матчах.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.