«Краснодар» принял предложение по трансферу Сперцяна, но сам игрок отказался

Полузащитник Эдуард Сперцян был близок к уходу из «Краснодара» текущей зимой.

«Трабзонспор» предложил за игрока более 10 миллионов евро с учетом бонусов. Лидера РПЛ эти условия устроили.

Самого Сперцяна тоже убедили продолжить карьеру в Турции – ему предложили почти двукратное увеличение зарплаты.

В итоге сделку сорвали представители Федерации футбола Армении. Они предупредили хавбека о негативной реакции общественности на его трансфер в «Трабзонспор» из-за сложных армяно-турецких отношений.