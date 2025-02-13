«Спартак» рассматривает варианты для усиления, помимо Жедсона и Илича

Сделки по переходу в «Спартак» полузащитников Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» и Ивана Илича из «Торино» маловероятны. Однако московский клуб по-прежнему планирует усилить позиции в центре полузащиты и рассматривает альтернативы среди других иностранных игроков.

26-летний Жедсон Фернандеш провел в этом сезоне 33 матча за «Фенербахче», забил 8 голов, отдал 2 передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 17 миллионов евро.

23-летний Иван Илич провел в этом сезоне 13 игр за «Торино», забил 1 гол, отдал 1 ассист.

Transfermarkt оценивает стоимость серба в 18 миллионов евро.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что у «Спартака» действительно есть интерес к Жедсону Фернандешу, однако говорить о его переходе пока рано. До заключения сделки еще далеко.