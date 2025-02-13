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  • «Спартак» рассматривает варианты для усиления, помимо Жедсона и Илича

«Спартак» рассматривает варианты для усиления, помимо Жедсона и Илича

Сделки по переходу в «Спартак» полузащитников Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» и Ивана Илича из «Торино» маловероятны. Однако московский клуб по-прежнему планирует усилить позиции в центре полузащиты и рассматривает альтернативы среди других иностранных игроков.

  • 26-летний Жедсон Фернандеш провел в этом сезоне 33 матча за «Фенербахче», забил 8 голов, отдал 2 передачи.
  • Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 17 миллионов евро.
  • 23-летний Иван Илич провел в этом сезоне 13 игр за «Торино», забил 1 гол, отдал 1 ассист.
  • Transfermarkt оценивает стоимость серба в 18 миллионов евро.
  • Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что у «Спартака» действительно есть интерес к Жедсону Фернандешу, однако говорить о его переходе пока рано. До заключения сделки еще далеко.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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13.02.2025 11:07
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Комментарии (27)
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ilich55
1739434505
"Появилась информация о возможном переходе Жедсона и Илича в «Спартак»" и в тоже время "Сделки по переходу в «Спартак» полузащитников Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» и Ивана Илича из «Торино» маловероятны"......... Бред какой-то!!! Они что там курят!? P.S. Ну, если "До завклчения сделки еще далеко", тогда для умалишённых сойдёт.
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ivany4
1739435011
Не внятно описать позавчерашнее событие, становится основой работы мелких сми и охотников за "сенсацией".
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Цугундeр
1739435934
Таинственно как-то..) Про что орать-то начинать?))
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VPERDIV SPARTAK
1739436019
В Греции есть для вас всё, туда идите и там найдёте усиление)
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krasenkowbor
1739437047
Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сервис». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
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oyabun
1739437694
Смысл набирать десятками новых игроков? Гораздо важнее построить игру с теми кто уже есть и грамотно встроить в неё новичков. Вот Гарсия в матче вообще ничего не показал, но это объяснимо - пока не в форме и необходима адаптация. Задача тренера найти ему и Солари место на поле и задействовать самые сильные стороны игроков. А это совсем не просто и потребуется время.
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алдан2014
1739439441
Питерские уже тут. Ау ,заблудились парни. Про Энрике выше написано. А там вообще никого...что то пошло не так? Ваши взяли классного футболиста не за дёшево. Спешите радуйтесь
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alefreddy
1739439570
найдут и от балласта избавятся
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JIEGEHDA
1739447218
Зениту надо в чемп Бразилии говорили они . А теперь создают мировой стыд и позор в одном месте покупая игроков из разных стран за очень дорого . Не имея ничего обоснованного . Когда в клубе нужны крайние защитники и центр защитник они снова и снова усиляют полузащиту .
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