Бельгия поднялась на первое место в рейтинге ФИФА, Россия – на 23-е

Впервые в своей истории сборная Бельгии поднялась на первое место в рейтинге. Россия, тем временем, заняла на 26-е место.

Напомним, что в сентябре сборная России занимала 26-е место

На первое место вышла сборная Бельгии, поднявшись на две позиции вверх. Аргентина, ранее возглавляющая рейтинг, опустилась на третью строчку.

Рейтинг ФИФА:



1 (3). Бельгия — 1440 очков



2 (2). Германия — 1388



3 (1). Аргентина — 1383



4 (4). Португалия — 1364



5 (9). Чили — 1288



6 (6). Испания — 1287



7 (5). Колумбия — 1228



8 (7). Бразилия — 1208



9 (10). Англия — 1179



10 (11). Австрия — 1130

23 (26). Россия — 885