Бельгия поднялась на первое место в рейтинге ФИФА, Россия – на 23-е

Впервые в своей истории сборная Бельгии поднялась на первое место в рейтинге. Россия, тем временем, заняла на 26-е место.
Напомним, что в сентябре сборная России занимала 26-е место
На первое место вышла сборная Бельгии, поднявшись на две позиции вверх. Аргентина, ранее возглавляющая рейтинг, опустилась на третью строчку.
Рейтинг ФИФА:
1 (3). Бельгия — 1440 очков
2 (2). Германия — 1388
3 (1). Аргентина — 1383
4 (4). Португалия — 1364
5 (9). Чили — 1288
6 (6). Испания — 1287
7 (5). Колумбия — 1228
8 (7). Бразилия — 1208
9 (10). Англия — 1179
10 (11). Австрия — 1130
23 (26). Россия — 885
Источник: ФИФА