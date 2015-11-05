Кокорин: «Все мои мысли сосредоточены только на «Динамо»

Форвард московского «Динамо» Александр Кокорин рассказал о том, существует ли джентльменское соглашение с «Динамо», по которому он не уйдет свободным агентом, не принеся клубу компенсации.

«Не то чтобы джентльменское соглашение… Есть контракт, по которому я стараюсь выполнять все свои обязательства. Как я уже говорил, после закрытия трансферного окна я продолжил спокойно тренироваться без всяких мыслей об уходе. Все мои мысли сосредоточены только на «Динамо».

Я вместе с болельщиками читаю эти «новости» в Интернете. На самом деле, все это вызывает лишь усмешку», – рассказал Кокорин.

В текущем сезоне Кокорин провел восемь матчей в составе «Динамо» в Премьер-лиге. Он отметился четырьмя забитыми голами, получив по разу предупреждение и удаление. По оценке сайта Transfermarkt трансферная стоимость Кокорина составляет восемь миллионов евро.