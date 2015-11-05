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Виллаш-Боаш: «Мы использовали свое главное оружие – контратаки»

5 ноября 2015, 01:39
9

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился своими первыми впечатлениями после победы над «Лионом» (2:0) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов, которая позволила питерцами выйти в плей-офф раунд турнира.

«Мы использовали свое главное оружие — контратаки. Но на самом деле, если вы посмотрите на статистику, «Зенит» больше владел мячом. Ну и, собственно, создавал голевые моменты, забил классные голы. Да, до перерыва «Лион» имел хорошие шансы забить. Пожалуй, где-то повезло. В клубе хватает травмированных, уставших, скамейка короткая. Но я очень рад, что мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Это очень хорошо и для «Зенита», и для России — не забывайте про коэффициенты УЕФА. Во втором тайме играли немного выше. Потому что в первой половине немножко сели, плохо справлялись с подачами.

Считаю ли, что «Лион» не соответствует уровню Лиги чемпионов, поскольку набрал только одно очко? У «Лиона» есть серьезные потери. Скажем, Фекир и Фофана. Плюс команда немного перестраивается по сравнению с прошлым сезоном. В конце концов, хозяева пробили по нашим воротам аж 23 раза!

Что касается моего решения уйти из «Зенита» по окончании сезона, то я очень рад, что тренировал и тренирую эту команду. Но вы знаете, что у меня сложная семейная ситуация, родные живут в Португалии. Потому я и принял то решение, которое уже сказал», – отметил португалец.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Лион Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (9)
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тигрик
1446678516
Развод или че?
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Serjinho
1446693757
отскок голубого мешка. ну ничего, в плей-офф получат свои 5
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feel_this_sheet
1446703446
Впервые за последние годы играя в несложных группах показали результат, соответствующий классу игроков. что немного удивительно, учитывая как играли раньше с командами такого же уровня. не перестаю удивляться игрочишке, весь мой скепсис развеял своими банками...
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Max-78
1446708679
Отличная игра!!!спасибо,команда!!!!!
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KosSidFCZP
1446715940
ну чё?где вы сеноеды?нет игры говорите?аааааааааааахахахахах
ахахахахаха,Вы позор России,а мы гордость!
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Недовольный
1446737234
Вы использовали свое главное оружие-Халка.И игра с Мордовией показала что без этого оружия ваши контратаки это пластиковые пульки)
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