Созин: «Бердыев наверняка будет открыт для повторного предложения от «Спартака»

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин выразил мнение, что московский «Спартак» в ближайшее время вернется к рассмотрению кандидатуры наставника «Ростова» Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.

«Заявление Сергея Родионова — это не гром среди ясного неба, так как о подводных течениях в «Спартаке» можно было догадаться. Но слова гендиректора оказались очень резкими. После таких слов искать компромисс будет во много раз сложнее, если руководство вообще собирается найти общий язык с бунтарями.

Метод для острастки выбран удачно, но интересно, что намерено предпринимать руководство дальше. Разогнать «русскую мафию» и собрать команду из молодых и амбициозных ребят «Спартака-2»? Не думаю, что пример «Динамо» сильно воодушевит спартаковских болельщиков. Да и где гарантия, что пришедшие в большой «Спартак» юниоры не подхватят тот же вирус? А ведь нынешняя ситуация возникла не на пустом месте, а пустила корни в почву, вспаханную в прошлом сезоне Широковым и Дзюбой. То есть впору говорить о системном сбое в клубе, который простыми методами не исправишь. Ну выставят на трансфер игроков и кандидатов в сборную России, а что дальше? Пока не понятно, какие шаги предпримет «Спартак» для решения озвученной Родионовым проблемы.

Мой прогноз может кого-то удивить, но мне кажется, что совсем скоро на горизонте всплывет кандидатура Курбана Бердыева. С учетом аховой ситуации в „Ростове“ он наверняка будет открыт для повторного предложения от «Спартака», – отметил Созин.