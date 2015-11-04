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    Фурнье: «Зенит» - команда с игроками мирового класса»

    Главный тренер "Лиона" Юбер Фурнье признал, что матч против «Зенита» может стать последним шансом для его команды зацепиться за плей-офф Лиги чемпионов.

    «Мы должны быть оптимистами и сыграть с "организованным сумасшествием". Мы хотим показать, что достойны большего. Мы должны быть готовы на 100 процентов и сыграть так, чтобы в конце не жалеть ни о чем. Пройти в следующий раунд будет непросто.

    Против "Зенита" мы должны провести по-настоящему сумасшедший матч. Это команда с игроками мирового класса. Мы под давлением и у нас больше нет права на ошибку.

    Мы должны сыграть хорошо в нападении и не позволять "Зениту" контратаковать. Главное в этом матче - избежать ошибок, допущенных в предыдущих встречах. Надеюсь, мы сможем продемонстрировать гордость и амбициозность. Хотим показать, чтобы мы достойны выступления в Лиге чемпионов», - заявил Фурнье.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Лион" - "Зенит" состоится в среду, 4 ноября, в 22:45 по московскому времени в Лионе на поле стадиона "Жерлан".

    Источник: УЕФА

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    04.11.2015 15:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +422

      TRELL 4 ноября 2015, 18:40

      Самый крутой-Шатов!

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 4 ноября 2015, 16:04

      Ну, если честно, то игрок мирового класса в Зените один.

      0
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      Рейтинг: +55

      Zenitovets92 > Сармат Ростов 4 ноября 2015, 16:26

      про Халка или Гарая, или Витселя...

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      Рейтинг: +10

      Roman VIP > Zenitovets92 4 ноября 2015, 19:41

      Про А.Кержакова :-)

      0
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      Рейтинг: +10

      Скобарь77 > Сармат Ростов 4 ноября 2015, 20:48

      Халк

      0
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