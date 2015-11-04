Кононов: «Ожидаю основной состав у ПАОКа»

Главный тренер «Краснодара« Олег Кононов рассказал о подготовке к матчу Лиги Европы против ПАОКа.

«Мы провели матч на выезде против «Крыльев, настроение хорошее. Все игроки здоровы, Маурисио Перейра также тренируется в общей группе, но мы сегодня после тренировки сделаем вывод, кто будет играть завтра.

Мы, тренеры обеих команд, понимаем, что для нас эта игра важна. Если брать прошлый матч, то у греков был состав неоптимальный, они готовились к очень важной игре в чемпионате Греции, делали ротацию. Мы в таких же условиях, как ПАОК, также проводим ротацию. Но у нас нет разделения на «оптимальный» или «неоптимальный» состав. Я ожидаю основной состав у ПАОКа. Зная, как он играет в обороне, нам нужно подойти также самоотверженно и организованно. Те моменты, которые у нас будут, мы будем стараться реализовывать.

Жоаозиньо мы готовим на каждую игру, и сегодня будет определяющая тренировка. Если он будет готов, то сможет играть. Он в числе претендентов на выход в основном составе», – рассказал Кононов.

Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодара» против ПАОКа состоится в четверг, 5 ноября, в 21:00 по московскому времени.