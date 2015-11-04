Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» обыграл ЦСКА

В матче четвертого тура Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» обыграл ЦСКА благодаря голу Уэйна Руни.

Напомним, в этой группе выступают также ПСВ и «Вольфсбург».

Лига чемпионов. Группа B. 4-й тур

Манчестер Юнайтед (Англия) – ЦСКА (Россия) 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Руни, 78.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Янг, Смоллинг, Блинд, Рохо, Швайнштайгер (Эррера, 88), Кэррик, Лингард, Мата (Депай, 73), Марсьяль (Феллаини, 65), Руни.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, А. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Панченко, 65), Миланов, Тошич (Головин, 75), Натхо (Думбия, 55), Муса.

Предупреждения: Щенников, 19; Вернблум, 60.

Судья: Шимон Марциняк.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов