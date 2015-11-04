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Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» обыграл ЦСКА

4 ноября 2015, 00:46
58

В матче четвертого тура Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» обыграл ЦСКА благодаря голу Уэйна Руни.

Напомним, в этой группе выступают также ПСВ и «Вольфсбург».

Лига чемпионов. Группа B. 4-й тур

Манчестер Юнайтед (Англия) – ЦСКА (Россия) 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Руни, 78.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Янг, Смоллинг, Блинд, Рохо, Швайнштайгер (Эррера, 88), Кэррик, Лингард, Мата (Депай, 73), Марсьяль (Феллаини, 65), Руни.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, А. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Панченко, 65), Миланов, Тошич (Головин, 75), Натхо (Думбия, 55), Муса.

Предупреждения: Щенников, 19; Вернблум, 60.

Судья: Шимон Марциняк.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов Манчестер Юнайтед ЦСКА
Комментарии (58)
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svetaspb
1446587424
Это был не футбол, а не понятно что... Позор российского футбола на международной арене... И эта команда на первом месте в нашем чемпионате... Фу
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Клим Чугункин.
1446587617
Рад за Акинфеева,не подвёл в очередной раз,так держать Игорёк.Даёшь 100 мокрых матчей в ЛЧ.
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Scorp63
1446588077
Ну как так-то, а... Лучше бы до конца матча возились в своей штрафной с разобранным "Манчестером", нет, б..дь, судьба дала шанс 100%-й забить. И тот упустили... Попасть в мокрую куччу английских защитников, пиз...ц полный... Всё, иссяк запас цензурных слов!!!
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OlegVEK
1446588596
А в сборной Акинфееву точно нехрен делать!
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Zeff
1446590138
Проиграли по делу. К тому же пенальти был 100%. Судья похоже эпизод не видел. Ещё раз убедился: Слуцкий не тренер. Так, администратор среднего звена. Тени своей боится.
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Cobold
1446590855
Чё вы все на Акинфеева накинулись???? Покажите вратаря, который такой мяч вытянул бы?? Вот кто просто "убил", так это Думбия! " 2 раза лупить с 5-ти метров и не забить - это надо умудриться! Проигрыш по делу, игра отвратительная, Натхо - полный ноль, Думбия - пижон! С такой игрой даже за ЛЕ не зацепимся!
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petlyra
1446592245
Что-бы кто не говорил, с такой игрой и тактикой не надо проходить группу, да и в ЛЕ не стоит.
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Zeff
1446595402
Хороший вратарь этот мяч бы вытащил. Но Акинфеев просто отвратительно играет на линии. Реакция у него плохая. Это всегда так было.
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sobaka120982
1446611499
Всем привет! На пишу и я!ожидаемый результат,ноооо для РФПЛ этих одиннадцать игроков достаточно! Ну плюс минус пару на замене и это фантастическеееее!!!!столько сезонов и одним составом,браво Леонид Викторович!!! Ну а на три турнира этого состава конечно малооооо((((
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Alex2712
1446612027
Думбия чёрное чмо!!! В одном моменте сыграть так непрофессианально дважды: первый раз ещё ладно моэжно списать на невезение, когда он в руку Де Хее попал, но потом, как можно было не отдать пас Мусе, который стоял один, совершенно один!!! А раз уж ты бьёшь так бей в верхний угол, а не по центру низом где находятся 2 защитника. После этого неиспользованного момена был уверен на 99%, что быть продолжении серии Игоря, за такое обязательно наказывают, тем более Манчестер, пусть и находящийся не в лучшей форме. Обидно за тренера, когда доверяешь игроку, а он оказывается таким кондомом!!!
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