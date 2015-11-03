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  • Журналист обвиняет Хиддинка в том, что сборные под его руководством использовали допинг

Журналист обвиняет Хиддинка в том, что сборные под его руководством использовали допинг

3 ноября 2015, 01:52
4

Футболисты сборных Южной Кореи, Австралии и России могли использовать допинг на крупных турнирах, когда их возглавлял Гус Хиддинк. Об этом сообщает немецкий журналист Томас Кистнер.

«Я не хочу ни на кого показывать пальцем. Я просто говорю, что у этих трех команд были вопросы по части допинга. Я описываю это в своей книге. Я обсуждал эти дела с врачами, но у них нет объяснений той особенной энергии, которая появляется у рядовых команд в нужные дни. Во время Евро-2008 были обнаружены подозрительно высокие показатели гемоглобина в крови. По ходу турнира они только росли, хотя по идее с физическими нагрузками должны были падать. Ученые говорили, что высокими они были из-за обезвоживания. Но это бред. На ЧМ-2014 в Бразилии, где матчи игрались при куда более высокой температуре, показатели были в норме. Врачи считают, что результаты проб 2008 года надо перепроверять», – говорит Кистнер.

Напомним, что под руководством Гуса Хиддинка сборная России дошла до полуфинала Евро-2008. Со сборной Южной Кореи голландец добрался до полуфинала чемпионата мира 2002 года, а австралийцев вывел в 1/8 ЧМ-2006.

Отметим, что Кистнер специализируется на исследовании случаев использования допинга в спорте.

Источник: «Советский спорт»
Весь мир Южная Корея Австралия Россия Хиддинк Гус
Комментарии (4)
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FIRESTAR
1446510340
Провокация очередная
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Petrak86
1446525975
тогда давайте уж все "выстрелившие" команды проверять? Грецию на ЧЕ-2004, Данию на ЧЕ-1992, Хорватию на ЧМ-1998 и т.д. Если б так было, то и в Мариборе Хиддинк бы "покормил" наших чем надо
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Foxitkuban
1446526327
Походу после Евро-2008 срок годности у таблеточек прошёл, а на просрочку парни уже не реагировали...
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nemolod
1446545396
Этот дотошный немец не понял ,что Гусь и был тем самым допингом для всей команды-игроки тогда полностью верили своему главному тренеру и старались выполнять все его наставления!
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