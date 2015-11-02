Аленичев: «Пока не знаю, когда «Спартак» станет чемпионом»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о том, что команде требуются перестановки в составе.

«Спрашиваете, когда «Спартак“ станет чемпионом? Я сам себе задаю такой вопрос очень часто. Пока ответа нет. Для того, чтобы «Спартак“ стал чемпионом, потребуются некие перестановки в составе, это однозначно. И только потом можно будет привлекать молодое поколение, которым располагает «Спартак“, а также более детально говорить о таких высоких задачах, о которых вы меня спрашиваете», – говорит Аленичев.

По словам наставника, в зимнее трансферное окно команду ждут изменения.

«Изменения будут, я должен признать это. В ближайшее время встретимся с руководителями клуба, обговорим текущие дела, поговорим о трансферах. С Леонидом Арнольдовичем Федуном у нас полное взаимопонимание».