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Аленичев: «Пока не знаю, когда «Спартак» станет чемпионом»

2 ноября 2015, 22:24
10

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о том, что команде требуются перестановки в составе.

«Спрашиваете, когда «Спартак“ станет чемпионом? Я сам себе задаю такой вопрос очень часто. Пока ответа нет. Для того, чтобы «Спартак“ стал чемпионом, потребуются некие перестановки в составе, это однозначно. И только потом можно будет привлекать молодое поколение, которым располагает «Спартак“, а также более детально говорить о таких высоких задачах, о которых вы меня спрашиваете», – говорит Аленичев.

По словам наставника, в зимнее трансферное окно команду ждут изменения.

«Изменения будут, я должен признать это. В ближайшее время встретимся с руководителями клуба, обговорим текущие дела, поговорим о трансферах. С Леонидом Арнольдовичем Федуном у нас полное взаимопонимание».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (10)
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Valeriy08
1446492719
Защиту надо менять и Реброва докучи, статистика с последнего чемпионства не в пользу защиты, это мой же видно и к тому же очевидно комбаров читаемый центр проваливаеться купите уже других любых главное поменяйте
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Клим Чугункин.
1446493639
Сначала нужно стать тренером!
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AleXXX 88
1446494077
Сначала игру наладить надо
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Ubuntu
1446494674
Я знаю ответ на вопрос когда Спартак станет чемпионом Никогда!
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slavа0508
1446496239
Бердыев тренер с большой буквы,поднять Ростов на второе место с его финансовыми проблемами это дорогого стоит,А то некоторые говорят ну дайте Аленичеву 2-3 года поработать и придёт результат а может и не придёт,,,А у настоящего тренера результат уже проевляется в первый год работы,,,ФЕДУН НАЙДИ УЖ НОРМАЛЬНОГО ТРЕНЕРА И УКРЕПИ СОСТАВ ИЛИ ПРОДАЙ КЛУБ
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Рулон Обоев
1446552360
Аленичев русский хотя бы) Всё лучше, чем миллионы платить заграничному балбесу.
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