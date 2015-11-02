Бердыев: «В меньшинстве мы правильно оборонялись»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев прокомментировал победу в матче 14-го тура РФПЛ против «Динамо» (1:0).

«Мы готовились к игре, к активным действиям в начале матча. Неплохо провели начало матча, но «Динамо» – хорошая команда, поэтому им удалось выровнять игру. В какие-то моменты они имели преимущество. Во втором тайме неплохо начали, но, к сожалению, эмоциональное удаление Калачева сыграло свою роль, и я ребятам благодарен за то, что, оставшись в меньшинстве, мы правильно оборонялись», – говорит Бердыев.

После удаления наставник опасался контратак соперника.

«Боялись контратаки, но есть определенные наигранные комбинации, которые помогали нам использовать зоны, поэтому я благодарен ребятам, что они многое выполнили».

Также Бердыев затруднился сказать, кто заменит Калачева в следующем матче.