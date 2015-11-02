Думбия: «Верю, что смогу сыграть с «МЮ»

Нападающий ЦСКА Сейду Думбия рассказал о своем самочувствии в преддверии матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

«Меня немного беспокоит передняя поверхность бедра. Там нет ничего страшного. Но с того момента, как я впервые почувствовал боль – а это было давно – все никак не восстановлюсь до конца. Если не считать этого, в целом мое состояние очень хорошее. В матче с «Уфой» я сам попросил замену, потому что чувствовал небольшой дискомфорт в бедре. Решил, что не стоит рисковать», – говорит Думбия.

Футболисту напомнили о том, как он дважды забил «Манчестер Сити» в прошлом сезоне ЛЧ, также пребывая не в самом лучшем состоянии.

«Тогда меня тоже беспокоила правая нога. Единственное отличие – в тот момент были проблемы с задней поверхностью бедра. Тогда мы тоже очень долго думали над тем, смогу сыграть или нет. Но в итоге буквально в последний момент я понял, что готов выйти на поле».

Думбия надеется и верит, что сможет помочь своим партнерам на «Олд Траффорд».

«Надеюсь, что во вторник вечером появляюсь в стартовом составе ЦСКА. Все-таки в субботу я выходил на поле, потом имел день для восстановления. Верю, что смогу сыграть. Хотя загадывать на сто процентов нельзя. Это будет видно по моим ощущениям от ближайших нагрузок», – подвел итог футболист.

Матч «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится во вторник 3 ноября. Начало – в 22.45.