Тренерский штаб сборной России останется неизменным до Евро-2016

Тренерский штаб сборной России останется неизменны до Евро-2016. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.
В штаб Леонида Слуцкого входят Сергей Балахнин, Сергей Овчинников, Сергей Семак, а также Паулино Гранеро и Фернандо Ледесма, которые занимаются физподготовкой команды.
Напомним, Россия примет участие в финальном турнире Евро-2016. Своих соперников команда узнает 12 декабря, когда в Париже состоится жеребьевка.
В ноябре сборная проведет матчи против Португалии (14 ноября) и Хорватии (17 ноября).
Источник: ТАСС