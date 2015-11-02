Тренерский штаб сборной России останется неизменным до Евро-2016

Тренерский штаб сборной России останется неизменны до Евро-2016. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.

В штаб Леонида Слуцкого входят Сергей Балахнин, Сергей Овчинников, Сергей Семак, а также Паулино Гранеро и Фернандо Ледесма, которые занимаются физподготовкой команды.

Напомним, Россия примет участие в финальном турнире Евро-2016. Своих соперников команда узнает 12 декабря, когда в Париже состоится жеребьевка.

В ноябре сборная проведет матчи против Португалии (14 ноября) и Хорватии (17 ноября).