Сафонов: «Локомотив» постарается привезти из Краснодара хотя бы очко»

Известный агент Алексей Сафонов считает, что «Кубани» пора набирать очки в матче с «Локомотивом» после неудачного старта в РФПЛ. Он прогнозирует ничью в этой встрече со счетом 1:1.



«Кубань» будет выступать дома, команде пора набирать очки после не столь удачного старта сезона, а «Локомотив» получил уже две оплеухи – от «Ростова» и от «Амкара». «Железнодорожники» постараются из своего вояжа привезти хотя бы очко», – сказал Сафонов.



Полностью прогноз Алексея Сафонова на текущий тур можно увидеть здесь.