Слуцкий: «Слухи об интересе «Челси» могу комментировать только с улыбкой»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий накануне игры с «Манчестер Юнайтед» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов рассказал, чего ждет от важного матча, а также заявил, что разговоры об интересе к его персоне «Челси» вызывают лишь улыбку.

«Шесть лет назад игра сложилась драматично. Выигрывали 3:1, но пропустили. Ощущения от матча, «Олд Траффорд» и «Манчестер Юнайтед» тогда были потрясающие.

Сейчас настраиваемся на положительный результат, едем за ним, а как все сложится, неизвестно. Слабостей у соперника с таким подбором игроков не может быть. У нас тяжелый график. Но с таким соперником обязаны играть на максимуме в любом графике, что и собираемся делать.

Что касается слухов об интересе «Челси», то могу это комментировать только с улыбкой. Никакой реальной информации под этим не стоит», – отметил наставник армейцев.