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    ФНЛ. «Сибирь» переиграла «Шинник»

    Футболисты "Сибири" нанесли поражение ярославскому "Шиннику" в 19-м туре первенства Футбольной национальной лиги. Игра, состоявшаяся в воскресенье в Новосибирске, завершилась со счетом 2:1. Хозяева вышли вперед на 13-й минуте усилиями Максима Житнева, а спустя пять минут Александр Харитонов закрепил преимущество сибиряков. Один гол ярославцы отквитали в компенсированное ко второму тайму время, когда отличился Арсен Айрапетян.

    Чемпионат России. ФНЛ. 19-й тур

    Сибирь (Новосибирск) – Шинник (Ярославль) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Житнев, 13; 2:0 – Харитонов, 18; 2:1 – Айрапетян, 90+2.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2015 15:12
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