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    • Мостовой – об арбитре Опейкиной: «Где футбол и где женщина, ее работа в Первой лиге – это унижение мужчин!»

    Мостовой – об арбитре Опейкиной: «Где футбол и где женщина, ее работа в Первой лиге – это унижение мужчин!»

    Александр Мостовой жестко высказался против назначения женщин-арбитров на матчи мужских команд.

    • Главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова отстранили на 5 матчей Первой лиги, 2 из которых – условно.
    • Его наказали за критику в адрес Веры Опейкиной.
    • Она работала на матче «СКА-Хабаровск»«Енисей» (3:0).

    «Это безобразие. Пять матчей дисквалификации Тихонову – за что? За то, что он сказал правду? Многие говорили, что она действительно начудила.

    Опять же упираемся в то, что я много раз говорил. Зачем женщинам судить мужской футбол? У них есть свой женский футбол, пускай они там все судят. У нас мало мужчин, чтобы судить? Это же унижение мужчин!

    Есть женский футбол и женские виды спорта, идите туда, ведь там другие скорости. Априори женщины уступают мужчинам в физическом плане, потому что женщины генетически сложены по-другому.

    Координация не та, моменты не те, так она ещe и в футбол не играла. Хотя вы сами понимаете, где футбол и где женщина.

    Конечно, пять матчей – это слишком. Один матч и пару игр условно можно было дать. То, что Тихонов сказал правду, что она ошиблась в двух-трeх ключевых моментах, а ей за это ничего», – заявил Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:59
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    Комментарии (1)
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    ЗаЖиМ
    1714829509
    Опейкина сказала: где Мостовой и где РФПЛ?
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