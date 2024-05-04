Мостовой – об арбитре Опейкиной: «Где футбол и где женщина, ее работа в Первой лиге – это унижение мужчин!»

Александр Мостовой жестко высказался против назначения женщин-арбитров на матчи мужских команд.

Главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова отстранили на 5 матчей Первой лиги, 2 из которых – условно.

Его наказали за критику в адрес Веры Опейкиной.

Она работала на матче «СКА-Хабаровск» – «Енисей» (3:0).

«Это безобразие. Пять матчей дисквалификации Тихонову – за что? За то, что он сказал правду? Многие говорили, что она действительно начудила.

Опять же упираемся в то, что я много раз говорил. Зачем женщинам судить мужской футбол? У них есть свой женский футбол, пускай они там все судят. У нас мало мужчин, чтобы судить? Это же унижение мужчин!

Есть женский футбол и женские виды спорта, идите туда, ведь там другие скорости. Априори женщины уступают мужчинам в физическом плане, потому что женщины генетически сложены по-другому.

Координация не та, моменты не те, так она ещe и в футбол не играла. Хотя вы сами понимаете, где футбол и где женщина.

Конечно, пять матчей – это слишком. Один матч и пару игр условно можно было дать. То, что Тихонов сказал правду, что она ошиблась в двух-трeх ключевых моментах, а ей за это ничего», – заявил Мостовой.