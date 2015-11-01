Коутиньо: «Клопп был очень доволен, он обнял меня»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо поделился впечатлениями от матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (3:1). Напомним, бразилец отметился дублем в этой встрече. По словам футболиста, самое главное, что команда набрала три очка.



«Так рад забить эти голы. Прошло так много времени с тех пор, как я отличался в последний раз. Я не играл так уж хорошо, но я знал, что должен продолжать работать, и все изменится. Это я и сделал. На протяжении всего матча мы получали невероятную поддержку со стороны болельщиков. Они всегда с нами, и мы хотели сделать что-то для них. Мои голы и эта победа – для них.



Мы провели хороший матч и гордимся победой. Было очень важно выиграть, потому что «Челси» – большая команда. Это поможет нам в плане уверенности. Постараемся забраться повыше в таблице. Тренер был очень доволен, он обнял меня. Все в команде наслаждаются тем футболом, в который он просит нас играть. Это тренер, который требует каждодневной упорной работы. Он дает нам уверенность», – сказал Коутиньо.