Диего Коста может быть дисквалифицирован за удар Шкртела

Футбольная ассоциация Англии рассмотрит эпизод с участием нападающего «Челси» Диего Косты и защитника «Ливерпуля" Мартина Шкртела в матче 11-го тура АПЛ, в котором «аристократы" потерпели домашнее поражение (1:3). В одном из моментов испанец нарушил на сопернике правила и, упав вместе с ним на газон, пнул Шкртела в область грудной клетки.

ФА должна ознакомится с рапортом арбитра встречи Марка Клаттенбурга. Если судья написал, что видел удар Косты, но счел эпизод, не заслуживающим удаления, то игрок может избежать дисквалификации. Арбитр зафиксировал фол со стороны игрока «Челси», но не показал тому желтую карточку, ограничившись лишь устным внушением, что может помочь испанцу.

"Я сомневаюсь, что ФА дисквалифицирует Косту, ведь Клаттенбург был рядом с эпизодом. Мне непонятно, почему он не показал красную карточку», - прокомментировал эпизод известный в прошлом рефери Ховард Уэбб.