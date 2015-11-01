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Диего Коста может быть дисквалифицирован за удар Шкртела

1 ноября 2015, 10:12
9

Футбольная ассоциация Англии рассмотрит эпизод с участием нападающего «Челси» Диего Косты и защитника «Ливерпуля" Мартина Шкртела в матче 11-го тура АПЛ, в котором «аристократы" потерпели домашнее поражение (1:3). В одном из моментов испанец нарушил на сопернике правила и, упав вместе с ним на газон, пнул Шкртела в область грудной клетки.

ФА должна ознакомится с рапортом арбитра встречи Марка Клаттенбурга. Если судья написал, что видел удар Косты, но счел эпизод, не заслуживающим удаления, то игрок может избежать дисквалификации. Арбитр зафиксировал фол со стороны игрока «Челси», но не показал тому желтую карточку, ограничившись лишь устным внушением, что может помочь испанцу.

"Я сомневаюсь, что ФА дисквалифицирует Косту, ведь Клаттенбург был рядом с эпизодом. Мне непонятно, почему он не показал красную карточку», - прокомментировал эпизод известный в прошлом рефери Ховард Уэбб.

Источник: Independent.co.uk
Англия. Премьер-лига Англия Челси Ливерпуль Шкртел Мартин Коста Диего Уэбб Ховард Клаттенбург Марк
Комментарии (9)
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QAZ2821
1446363233
цыганин сука
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zagrizlik
1446364334
как же он задолбал,продайте нафик,от него больше вреда,чем пользы.
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Romio-xxx
1446365972
Коста играл отлично в первой половине прошлого сезона,сейчас его к психиатру надо отправлять,на поле только всех мочит и дерется.Не понимаю Мавра в этом плане.
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Diman67
1446367723
сливают маура, с*кины дети
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KarkkiNik
1446369984
Жаль без видео, только фото
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LMI
1446370384
И будет очень правильно, абсолютно правильно. Парень вообще краев на поле видит. Подлость, хамство и обыкновенное скотство в его исполнении уже довольно поднадоело. И если бы это только в Челси так было, так нет - это его стиль поведения везде. Они кстати очень подходят друг другу - он и МаурО
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MrVanes-Zenit
1446379007
Надо ставить Реми или Фалькао
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ЛФК Патриот Краснодар
1446482064
Статический маразм
Ответить
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