Энрике: «Бускетс - уникальный игрок, лучший полузащитник в мире»

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике остался доволен игрой своей команды в матче 10-го тура Примеры с "Хетафе" (2:0). Наставник сине-гранатовых считает, что сопернику не удалось создать каталонцам серьезных проблем.

«Мы сыграли очень ответственно. На этом поле всегда выступать непросто, но сегодня мы хорошо начали и контролировали игру. Мы хорошо атаковали и были организованы Соперник не создавал для нас серьезных проблем.

Хочу выделить Бускетса. Он – уникальный игрок, основной для нас. Бускетс – лучший полузащитник не только в Европе, но и в мире», - сказал Энрике.