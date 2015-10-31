Зинченко: «До уровня Шатова нужно еще работать и работать»

Полузащитник "Уфы" Александр Зинченко поделился впечатлениями от матча 14-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с ЦСКА. По словам футболиста, его команде нужно совершать меньше ошибок в передачах.



"Что касается матча, то бывают ситуации, когда немного недоигрываем эпизоды. Нужно делать меньше брака, тогда все наладится. О том, что меня сравнивают с Олегом Шатовым, не знаю. Он серьезный футболист, игрок очень высокого уровня. Мне до него еще работать и работать", - сказал Зинченко.