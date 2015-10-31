Бентеке готов сыграть против «Челси»

Нападающий «Ливерпуля» Кристиан Бентеке заявил, что оправился от травмы и готов выйти на поле в матче 11-го тура АПЛ против «Челси».

«Я в порядке. Я чувствовал небольшую боль на прошлой неделе после матча с «Саутгемптоном». Теперь это позади и я сосредоточен на игре с «Челси». У меня не было нормальной предсезонной подготовки, но сейчас я пытаясь вернуться на свой прежний уровень.Травмы являются частью футбола, но я делаю все для того, чтобы оставаться в форме в течении сезона и играть каждую игру», – заявил Бентеке.