Давыдов: «Сравнение с Месси? Пропустил это мимо ушей»

Нападающий "Спартака" Денис Давыдов рассказал, что не обратил внимания на то, что его сравнили с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.

– В инстаграме у вас в статусе фраза на английском: «Я хожу медленно. Но я никогда не хожу назад».

– Цитата из Авраама Линкольна. Мне она понравилась. Вот и записал. Вообще люблю читать биографии великих людей, сборники цитат. В основном читаю, конечно, спортивные биографии. Алекса Фергюсона, Златана Ибрагимовича, Криштиану Роналдо…

– А про Месси?

– Про Месси только фильм смотрел. Очень понравился.

– Можно сказать, что на вас, на вашей игре, сказалось то сравнение с Месси?

– Честно говоря, я все это мимо ушей пропустил.

– Мимо ушей? Как в таком возрасте так можно рассуждать?

– Тут все зависит от самого человека. От того, какой он есть на самом деле. И потом я не любитель читать интернет. Лишняя информация – она не нужна.

– То есть после тренировки полежать на диване, почитать новости и комментарии – это не про вас?

– Редко это делаю. На сборах или в отпуске могу почитать, кто куда перешел. А так я лучше посмотрю сериалы, пообщаюсь с друзьями. Или биографию чью-нибудь почитаю, – сказал Давыдов.