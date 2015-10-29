Мини-футбол. Россия узнала соперников по групповому раунду ЧМ

В Гватемале состоялась жеребьевка шестого неофициального чемпионата мира по футзалу среди женских команд, матчи которого пройдут с 24 по 29 ноября.

Напомним, что всего в мировом первенстве примут участие 8 команд: Бразилия, Гватемала, Иран, Испания, Коста-Рика, Португалия, Россия и Япония. Участники были разбиты на две группы по четыре команды. По две лучшие команды продолжат борьбу в полуфинале, а коллективы, занявшие третьи и четвертые места, проведут очные поединки за итоговые 5-ю, 6-ю и 7-ю, 8-ю позиции, соответственно. Матчи групповой стадии запланированы на 24, 25 и 26 ноября. 27-го числа пройдут «утешительные финалы», а 28 ноября состоятся полуфинальные поединки. Матчи за третье место и финал запланированы на 29 ноября.

Результаты жеребьевки:

Группа А: Бразилия, Португалия, Коста-Рика, Иран.

Группа В: Гватемала, Испания, Россия, Япония.