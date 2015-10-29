Мутко отчитался о ходе строительства стадионов к ЧМ-2018

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о готовности стадионов, которые в 2018 году примут матчи чемпионата мира.

«В Калининграде самый сложный стадион. Первый этап его проекта делали регионы. Потом мы увидели, что они делают... Может быть, это наша ошибка. Мы ведь понимали, что каждый регионал планирует для себя то, что он хочет. И, естественно, они говорят, что не вписываются в предложенные нами финансовые параметры. Мы-то во все вписываемся, а у них постоянно проблемы какие-то. Была проблема в месте расположения стадиона. Правительство Калининградской области заказало такой неподъемный для нас стадион, что он никак не мог пройти экспертизу. Задержка была 3–4 месяца. Тот стадион, который они нарисовали, не мог пройти экспертизу. Нам пришлось принимать уже волевые политические решения. Мы взяли проектирование под жесткий контроль. Мы жестко решили назначить единого поставщика, сами разработали проект. И сейчас проект стадиона в Калининграде находится в экспертизе. Рассчитываем, что до 30 октября экспертиза будет закончена. Нам понадобится 15–20 дней на последнее согласование распоряжений правительства. Рассчитываю, что в конце ноября подпишем государственный контракт на строительство стадиона. Сейчас подрядчик там уже начал подготовительные работы. Свайное поле уже готово, ограждения выставлены.

Из 12 стадионов 3 уже построены: стадион «Спартака» в Москве, стадион «Фишт» в Сочи и «Казань Арена». На «Фиште» полностью демонтировано все оборудование, связанное с церемонией открытия и закрытия Олимпиады в Сочи. Он уже развернут как футбольный стадион, требуется определенная его реконструкция и доводка. Это будет 40-тысячник с временными 5-тысячными трибунами. Проект его доводки сейчас на экспертизе — мы рассчитываем, что она будет закончена в первой декаде ноября, после чего мы «Фишт» качественно подготовим. «Фишт» будет очень важен для России, поскольку у нас на юге нет качественных стадионов, кроме Краснодара. Сейчас в Сочи появится современная арена, что для нас очень важно.

Стадион «Казань Арена» был использован для чемпионата мира по водным видам спорта. Сейчас он демонтирован, мы запускаем его как футбольный стадион. Там будет играть «Рубин» с «Ливерпулем» в Лиге Европы. Полным ходом идут работы по реконструкции БСА «Лужники». Там работа идет с опережением графика. Регламентный срок — ноябрь 2016 года. Но не исключено, что введем раньше. Нам бы хотелось все сделать заранее, чтобы провести тестовые матчи, а не как в Бразилии — сегодня построили, а завтра уже начали чемпионат мира. И ни секьюрити, ни волонтеры, ни стюарды с работниками стадиона не могут его апробировать.

Мы рассчитываем, что в следующем году наконец введем в строй долгожданный стадион в Санкт-Петербурге. Напомню, что, помимо Кубка конфедераций и чемпионата мира, Петербург примет в 2020 году чемпионат Европы. Ростов-на-Дону, Волгоград, Нижний Новгород, Саранск, Екатеринбург — по ним все экспертизы получены, подписаны государственные контракты. Авансы выплачены, строительные компании хорошие. Небольшую тревогу вызывают Волгоград и Нижний Новгород, у них небольшое отставание. По Нижнему Новгороду до 1 декабря войдем в график, а по Волгограду — до 1 января 2016 года. По Екатеринбургу все вопросы уже решены. Сложный стадион. Оказался памятником архитектуры, поэтому нам пришлось сохранить весь комплекс. Нам пришлось здесь долго решать. Но нам удалось найти взаимопонимание, контракт подписан, стадион строится полным ходом», – заявил Мутко на заседании временной комиссии Совета федерации по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018.