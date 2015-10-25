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    Ван Гаал: «Мне нужно еще больше игроков»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал посетовал, что хочет видеть в нынешнем составе "манкунианцев" еще больше быстрых и креативных игроков.

    "Я говорил, что "МЮ" нужны быстрые и креативные футболисты. Вы видели, каких игроков мне купили. Но нужно еще. Думаю, все игроки, которых я хочу видеть в "МЮ", желают перейти в наш клуб. Дело не в желании футболистов, а в клубах, которые их останавливают. Я знаю, что игроки хотят играть в "МЮ", как, впрочем, и в "Ман Сити". Футболисты хотят играть в каждом из этих клубов", - изрек голландец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.10.2015 10:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 25 октября 2015, 18:00

      «Горшочек, вари!Больше вари!Еще больше вари»( Сладкая каша-сказка братьев Гримм о волшебном горшочке).Не пора ли по умерить аппетиты,да под закатать губу Гаал? «Горшочек, полно!» это волшебные слова,которые тебе должно сказать руководство МЮ

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      Рейтинг: +185

      kidd-75 25 октября 2015, 12:57

      Мозгов бы занял...

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      Рейтинг: +121

      rashidinho 25 октября 2015, 12:07

      тренер ноль) с такими деньгами, он должен минимум требл делать))

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