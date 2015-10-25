Ван Гаал: «Мне нужно еще больше игроков»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал посетовал, что хочет видеть в нынешнем составе "манкунианцев" еще больше быстрых и креативных игроков.

"Я говорил, что "МЮ" нужны быстрые и креативные футболисты. Вы видели, каких игроков мне купили. Но нужно еще. Думаю, все игроки, которых я хочу видеть в "МЮ", желают перейти в наш клуб. Дело не в желании футболистов, а в клубах, которые их останавливают. Я знаю, что игроки хотят играть в "МЮ", как, впрочем, и в "Ман Сити". Футболисты хотят играть в каждом из этих клубов", - изрек голландец.