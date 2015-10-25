Ван Гаал: «Мне нужно еще больше игроков»

«Горшочек, вари!Больше вари!Еще больше вари»( Сладкая каша-сказка братьев Гримм о волшебном горшочке).Не пора ли по умерить аппетиты,да под закатать губу Гаал? «Горшочек, полно!» это волшебные слова,которые тебе должно сказать руководство МЮ
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал посетовал, что хочет видеть в нынешнем составе "манкунианцев" еще больше быстрых и креативных игроков.
"Я говорил, что "МЮ" нужны быстрые и креативные футболисты. Вы видели, каких игроков мне купили. Но нужно еще. Думаю, все игроки, которых я хочу видеть в "МЮ", желают перейти в наш клуб. Дело не в желании футболистов, а в клубах, которые их останавливают. Я знаю, что игроки хотят играть в "МЮ", как, впрочем, и в "Ман Сити". Футболисты хотят играть в каждом из этих клубов", - изрек голландец.