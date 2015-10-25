Ван Гаал: «Мне нужно еще больше игроков»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал посетовал, что хочет видеть в нынешнем составе «манкунианцев» еще больше быстрых и креативных игроков.

«Я говорил, что «МЮ» нужны быстрые и креативные футболисты. Вы видели, каких игроков мне купили. Но нужно еще. Думаю, все игроки, которых я хочу видеть в «МЮ», желают перейти в наш клуб. Дело не в желании футболистов, а в клубах, которые их останавливают. Я знаю, что игроки хотят играть в «МЮ», как, впрочем, и в «Ман Сити». Футболисты хотят играть в каждом из этих клубов», – изрек голландец.