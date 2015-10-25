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    Ван Гаал: «Мне нужно еще больше игроков»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал посетовал, что хочет видеть в нынешнем составе «манкунианцев» еще больше быстрых и креативных игроков.

    «Я говорил, что «МЮ» нужны быстрые и креативные футболисты. Вы видели, каких игроков мне купили. Но нужно еще. Думаю, все игроки, которых я хочу видеть в «МЮ», желают перейти в наш клуб. Дело не в желании футболистов, а в клубах, которые их останавливают. Я знаю, что игроки хотят играть в «МЮ», как, впрочем, и в «Ман Сити». Футболисты хотят играть в каждом из этих клубов», – изрек голландец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.10.2015 10:35
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    Комментарии (4)
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    rashidinho
    1445764024
    тренер ноль) с такими деньгами, он должен минимум требл делать))
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    kidd-75
    1445767055
    Мозгов бы занял...
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    Недовольный
    1445785222
    «Горшочек, вари!Больше вари!Еще больше вари»( Сладкая каша-сказка братьев Гримм о волшебном горшочке).Не пора ли по умерить аппетиты,да под закатать губу Гаал? «Горшочек, полно!» это волшебные слова,которые тебе должно сказать руководство МЮ
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    ologreds
    1694996931
    numo446428
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