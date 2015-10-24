Мини-футбол. «Синара» уступила «Газпрому», «Дина» поделила очки с «Прогрессом»

Екатеринбургская «Синара» не смогла сломить сопротивление югорского клуба «Газпром-ЮГРА» в первом матче восьмого тура Суперлиги, уступив сопернику на своем паркете. Столичная «Дина» ушла от поражения в противостоянии с глазовским «Прогрессом», дублем отметился Дамир Хамадиев.

Чемпионат России. Суперлига. 8-й тур. Первые матчи

Синара (Екатеринбург) – Газпром-ЮГРА – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Асадов, 10. 0:2 – Ниязов, 34. 1:2 – Фахрутдинов, 50.

Дина (Москва) – Прогресс (Глазов) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Петров, 25. 1:1 – Хамадиев, 28. 1:2 – Кузнецов, 33. 2:2 – Хамадиев, 35.