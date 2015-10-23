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    Роналду попал в топ-10 самых ценных спортсменов мира по версии Forbes, Месси – за его пределами

    В десятку рейтинга самых ценных спортсменов в мире, составленного журналом Forbes, попал лишь один футболист. Им стал нападающий «Реала» Криштиану Роналду, расположившийся на восьмом месте и оцененный в 16 миллионов долларов. Форвард «Барселоны» Лионель Месси в список не вошел.

    На первых трех позициях расположились Тайгер Вудс (гольф, 30 миллионов долларов), Фил Микельсон (гольф, 28 миллионов) и Леброн Джеймс (баскетбол) с Роджером Федерером (теннис), оцененные в 27 миллионов каждый.

    Отметим, что в прошлом году Роналду и Месси заняли соответственно седьмое и девятое места.

    Источник: Goal.com

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    23.10.2015 15:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18

      Платунишка 23 октября 2015, 20:30

      Они их, похоже, оценивают по стоимости золота, одежды и всяких побрякушек, которые они носят. Ну а если рассуждать логически, то это, видимо, то количество денег, который они заработали за год. В общем, новость преподнесли, как обычно, не пойми как.

      1
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 23 октября 2015, 16:53

      чет непонятный рейтинг

      0
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      Рейтинг: -3

      Ddjjn 23 октября 2015, 15:22

      А где Пакяуйо

      0
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      Рейтинг: +64

      baltica 23 октября 2015, 15:14

      Они их за кг оценивают?

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