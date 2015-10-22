Бышовец: «Локомотив обладает потенциалом для победы в Лиге Европы»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец рассказал о своих ожиданиях от игр российских клубов на групповом этапе Лиги Европы. «Локомотив» сегодня примет на своем поле «Бешикташ», «Рубин» сыграет на выезде с «Ливерпулем», а «Краснодар» отправится в гости к греческому ПАОК.

«Я спокоен за игру «Локомотива». Сегодня это очень мотивированный на результат коллектив. Хорошая обстановка в команде сказывается на качестве игры. Игра с «Бешикташем» не должна доставить особых трудностей подопечным Игоря Черевченко. Мне кажется, что «Локомотив» обладает достаточным потенциалом, позволяющим рассчитывать на победу в Лиге Европы.

Я присутствовал на матче ПАОК – «Боруссия» Д. Эта игра оставила очень хорошие впечатления о хозяевах поля. Нападение греческого клуба заметно улучшилось с приходом Димитара Бербатова. Болгарский нападающий теперь управляет атакой команды и постоянно обостряет. Очень непросто играть на стадионе «Тумба», где болельщики поддерживают команду так, что она преображается на глазах. «Краснодару» будет очень сложно добиться желаемого результата, но он не проиграет. А ничейный результат можно считать положительным.

Матч с «Ливерпулем» — это испытание для «Рубина». С приходом нового тренера у игроков «Ливерпуля» появилась мотивация. Казанцы должны быть готовы к очень активной игре англичан и большому количеству единоборств. Победа в контактной борьбе – это первый признак инициативности и доминирования команды. Матч в Ливерпуле — самый сложный из всех, которые предстоят сегодня российским клубам. Победа команды Юргена Клоппа более вероятна, чем даже ничья», - сказал Бышовец.