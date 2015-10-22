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    • Бышовец: «Локомотив обладает потенциалом для победы в Лиге Европы»

    Бышовец: «Локомотив обладает потенциалом для победы в Лиге Европы»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец рассказал о своих ожиданиях от игр российских клубов на групповом этапе Лиги Европы. «Локомотив» сегодня примет на своем поле «Бешикташ», «Рубин» сыграет на выезде с «Ливерпулем», а «Краснодар» отправится в гости к греческому ПАОК.

    «Я спокоен за игру «Локомотива». Сегодня это очень мотивированный на результат коллектив. Хорошая обстановка в команде сказывается на качестве игры. Игра с «Бешикташем» не должна доставить особых трудностей подопечным Игоря Черевченко. Мне кажется, что «Локомотив» обладает достаточным потенциалом, позволяющим рассчитывать на победу в Лиге Европы.

    Я присутствовал на матче ПАОК – «Боруссия» Д. Эта игра оставила очень хорошие впечатления о хозяевах поля. Нападение греческого клуба заметно улучшилось с приходом Димитара Бербатова. Болгарский нападающий теперь управляет атакой команды и постоянно обостряет. Очень непросто играть на стадионе «Тумба», где болельщики поддерживают команду так, что она преображается на глазах. «Краснодару» будет очень сложно добиться желаемого результата, но он не проиграет. А ничейный результат можно считать положительным.

    Матч с «Ливерпулем» — это испытание для «Рубина». С приходом нового тренера у игроков «Ливерпуля» появилась мотивация. Казанцы должны быть готовы к очень активной игре англичан и большому количеству единоборств. Победа в контактной борьбе – это первый признак инициативности и доминирования команды. Матч в Ливерпуле — самый сложный из всех, которые предстоят сегодня российским клубам. Победа команды Юргена Клоппа более вероятна, чем даже ничья», – сказал Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.10.2015 14:34
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    Комментарии (5)
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    Garrincha58
    1445529391
    тупят старики от мозгов затухших что ли ЛЕ выиграет Боруссия или Ливерпуль
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    megabuster
    1445529604
    видать дедушка Бышовец упал с верхней полки в поезде =)))
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    MulaAan
    1445530104
    А с чего все решили, что Ваше мнение адекватнее его? Сразу поливать... давайте дождемся финала ЛЕ, а там и посмотрим, кто выиграет, а кто нет...
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    ologreds
    1694996948
    numo446131
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