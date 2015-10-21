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    Касаев: «Думаем о попадании в Лигу чемпионов»

    Полузащитник "Локомотива" Алан Касаев рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.

    «На данный момент целью команды является победа в каждом следующем матче. Конечно, так как у нас собраны профессионалы, мы думаем о том, как попасть в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона», - заявил Касаев.

    Напомним, что в матче 12-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» обыграл "Спартак" со счетом (2:1), закрепившись на второй строчке турнирной таблицы. Отставание от идущего первым ЦСКА составляет пять очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.10.2015 15:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 октября 2015, 15:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ростов не удастся победить.

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