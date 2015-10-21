Касаев: «Думаем о попадании в Лигу чемпионов»

Полузащитник "Локомотива" Алан Касаев рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.

«На данный момент целью команды является победа в каждом следующем матче. Конечно, так как у нас собраны профессионалы, мы думаем о том, как попасть в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона», - заявил Касаев.

Напомним, что в матче 12-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» обыграл "Спартак" со счетом (2:1), закрепившись на второй строчке турнирной таблицы. Отставание от идущего первым ЦСКА составляет пять очков.