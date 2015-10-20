Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мостовой: «Если Халк в ударе, у «Зенита» все хорошо»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что одна из главных проблем «Зенита» - зависимость от бразильского форварда Халка.

    «В матче с «Кубанью» снова проявилась проблема, о которой я уже давно говорю. Это зависимость от Халка. Если бразилец в ударе, у «Зенита» впереди все хорошо. И вариантов в атаке хватает, и доводятся многие атаки до острых моментов. Но если Халк по какой-то причине действует не на своем уровне, питерцы уже не столь грозны.

    Все это мы увидели в Краснодаре. «Зенит» хоть и создал достаточно моментов, но чаще всего без активного участия Халка. Это было совсем не то, когда бразилец разрывает проходами и передачами оборону. Как следствие — качество исполнения пострадало, и «Зенит» снова потерял очки», - рассказал Мостовой.

    Напомним, что «Зениту» предстоит матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом», который состоится во вторник, 20 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.10.2015 08:17
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11