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    Мостовой: «Если Халк в ударе, у «Зенита» все хорошо»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что одна из главных проблем «Зенита» – зависимость от бразильского форварда Халка.

    «В матче с «Кубанью» снова проявилась проблема, о которой я уже давно говорю. Это зависимость от Халка. Если бразилец в ударе, у «Зенита» впереди все хорошо. И вариантов в атаке хватает, и доводятся многие атаки до острых моментов. Но если Халк по какой-то причине действует не на своем уровне, питерцы уже не столь грозны.

    Все это мы увидели в Краснодаре. «Зенит» хоть и создал достаточно моментов, но чаще всего без активного участия Халка. Это было совсем не то, когда бразилец разрывает проходами и передачами оборону. Как следствие — качество исполнения пострадало, и «Зенит» снова потерял очки», – рассказал Мостовой.

    Напомним, что «Зениту» предстоит матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом», который состоится во вторник, 20 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    20.10.2015 08:17
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