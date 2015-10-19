Червиченко: «Федун психует, потому что потерял отличного нападающего»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что владелец московского клуба Леонид Федун жалеет о том, что клуб покинул Артем Дзюба.

«Эта фраза не украшает Федуна. Думаю, сейчас он о ней сожалеет. Но когда вкладываешь деньги, душу и получаешь то, что получил вчера «Спартак», конечно, не выдерживают нервы. За это я его не осуждаю. Не знаю, кто, кого и за что продаст. Но получается, что за полумиллионную или миллионную разницу в зарплате красно-белые потеряли отличного нападающего, которого сейчас «Спартаку» не хватает. Дзюба забивает за сборную и «Зенит», находится в расцвете сил. Кроме того, Дзюба – россиянин. Федун из-за этого психует», - считает Червиченко.