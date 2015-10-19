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    Червиченко: «Федун психует, потому что потерял отличного нападающего»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что владелец московского клуба Леонид Федун жалеет о том, что клуб покинул Артем Дзюба.

    «Эта фраза не украшает Федуна. Думаю, сейчас он о ней сожалеет. Но когда вкладываешь деньги, душу и получаешь то, что получил вчера «Спартак», конечно, не выдерживают нервы. За это я его не осуждаю. Не знаю, кто, кого и за что продаст. Но получается, что за полумиллионную или миллионную разницу в зарплате красно-белые потеряли отличного нападающего, которого сейчас «Спартаку» не хватает. Дзюба забивает за сборную и «Зенит», находится в расцвете сил. Кроме того, Дзюба – россиянин. Федун из-за этого психует», - считает Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.10.2015 14:21
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +19

      Gazza 19 октября 2015, 21:26

      А он не психует что в Локо половина команды из бывших?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Marizza 19 октября 2015, 17:31

      И поэтому надо было сдать его в аренду в Ростов, с которым он взял да и вытеснил Спартак с еврокубковой зоны))
      Хахаха
      Ахахаха
      Хихи
      Хыхы ыыыы)))
      Вот лохииии Хихи!!!

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